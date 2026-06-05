ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen rijdt ook in tweede vrije training Monaco derde tijd

Sport
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 18:22
anp050626180 1
MONACO (ANP) - Max Verstappen heeft de derde tijd gereden bij de tweede vrije training van de GP van Monaco. Net als in de eerste vrije training waren ook nu de twee Ferrari's sneller dan de 28-jarige Nederlander.
Verstappen noteerde een tijd van 1.13,194 en gaf daarmee 0,168 seconde toe op Lewis Hamilton, die de beste tijd neerzette. Hamilton bleef zijn teamgenoot Charles Leclerc 0,111 seconde voor. Leclerc had in de eerste vrije training nog de snelste tijd neergezet (1.13,978).
De Grote Prijs van Monaco is de zesde van het seizoen. Viervoudig wereldkampioen Verstappen won de race in zijn woonplaats zowel in 2021 als in 2023. Bij de Grote Prijs van Canada behaalde de Limburger twee weken geleden zijn eerste podiumplaats dit seizoen.
In de WK-stand staat Verstappen met 43 punten op plek 7. Kimi Antonelli (Mercedes) staat met 131 punten bovenaan.
De kwalificatie wordt zaterdag om 16.00 uur verreden. Zondag staat de race op het programma om 15.00 uur.
loading

POPULAIR NIEUWS

143867878 l normal none

Wat kun Je doen tegen grijs haar?

schiphol wil om stikstofrechten opgekochte boerderijen verkopen1683122495

Schiphol ontsnapt aan ramp door iPad-fout bij KLM

2f3f587f-c86a-47bd-a4eb-a5b0fd166b62

Financial Times: "Trumps keizerrijk van Schulden"

254029361_m

Darmkanker treft steeds vaker jongere mensen: dit zijn de nieuwe Amerikaanse richtlijnen én zo verklein je je risico

anp040626197 1

Poetin zegt klaar te zijn om in te binden als Kyiv dat ook doet

196441937_m

Er komen veel minder mensen Europa illegaal binnen. Hoe is dat gelukt?

Loading