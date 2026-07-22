Portugal is geen belastingparadijs meer voor gepensioneerden: dit zijn de vier serieuze alternatieven

De befaamde NHR‑regeling die Portugal jarenlang tot dé bestemming van Europese gepensioneerden maakte, is dicht. De opvolger IFICI sluit gepensioneerden expliciet uit. Wie in 2026 nog fiscaal aantrekkelijk wil emigreren, moet naar Italië, Griekenland of Cyprus kijken — of het idee laten varen.

Het feest is voorbij

De opvolger heet IFICI, informeel "NHR 2.0". Die naam is misleidend: IFICI biedt weliswaar hetzelfde vlaktarief van 20 procent op Portugees inkomen gedurende 10 jaar, maar richt zich op wetenschappers, onderzoekers, techprofessionals en startupmedewerkers. Gepensioneerden zonder beroepsactiviteit vallen er expliciet buiten ( TaxRavens ).

Concreet betekent dit: een Nederlandse gepensioneerde die in 2026 naar Portugal verhuist, betaalt over zijn pensioen het gewone progressieve tarief — dat loopt op tot 48 procent, plus een solidariteitsheffing van maximaal 5 procent boven 80.000 euro ( Business Portugal ).

Wat betaal je nu écht in Portugal?

De Portugese IRS‑schijven voor 2026 lopen van 14,5 procent tot 48 procent ( WhereNext ):

Belastbaar inkomen Tarief Tot €7.703 14,5% €7.703 – €11.623 21% €11.623 – €16.472 26,5% €16.472 – €21.321 28,5% €21.321 – €27.146 35% €27.146 – €39.791 37% €39.791 – €51.997 43,5% €51.997 – €81.199 45% Boven €81.199 48%

Voor iemand met een pensioen van 40.000 euro per jaar komt de effectieve belastingdruk in Portugal uit rond de 30 procent — tegenover de 10 procent onder het oude NHR ( WhereNext ).

Alternatief 1: Griekenland — het nieuwe Portugal

Griekenland lokt sinds 2020 buitenlandse gepensioneerden met een vlaktaks van 7 procent op alle buitenlandse inkomsten. Geen schijven, geen progressie, ongeacht de hoogte van je pensioen ( Elxis ).

Voorwaarden:

Meer dan 183 dagen per jaar in Griekenland verblijven

Fiscaal inwoner worden

Uit een land komen met een belastingverdrag met Griekenland (Nederland voldoet)

Aanvraag vóór 31 maart bij het belastingkantoor voor buitenlandse belastingplichtigen in Athene (Elxis)

Het regime geldt voor 15 jaar — langer dan de meeste concurrenten. Reden waarom Griekenland dit jaar op nummer 1 staat in meerdere internationale pensioenrankings ( Manners Magazine ).

Alternatief 2: Zuid-Italië — 7 procent voor wie in een dorp gaat wonen

Italië introduceerde in 2019 een flat tax van 7 procent voor buitenlandse gepensioneerden — maar alleen als je verhuist naar een gemeente met minder dan 20.000 inwoners in het zuiden: Sicilië, Calabrië, Sardinië, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise of Puglia ( Idealista ).

Voorwaarden:

Buitenlands pensioen ontvangen (staats-, bedrijfs- of privaatpensioen)

Fiscaal inwoner worden (183+ dagen per jaar)

Verhuizen naar een geschikte kleine gemeente

Vijf jaar niet fiscaal inwoner van Italië geweest zijn

Het tarief van 7 procent geldt maximaal 10 jaar. Uitgezonderd is elk Italiaans inkomen — dat valt onder de gewone progressieve tarieven (23 procent tot 43+ procent).

Alternatief 3: Cyprus — 5 procent boven de drempel

Cyprus biedt gepensioneerden de keuze: of het buitenlandse pensioen wordt belast tegen 5 procent boven een vrijstelling van 3.420 euro per jaar, of het valt onder de gewone Cypriotische inkomstenbelasting. Vaak is 5 procent voordeliger. Bovendien heft Cyprus geen belasting op dividenden en rente voor "non‑domiciled" inwoners gedurende 17 jaar.

Alternatief 4: Blijven — of doorrekenen

Voor pensioenen tot ongeveer 25.000 euro per jaar valt de Portugese effectieve druk nog rond de 20–25 procent ( WhereNext ). Combineer dat met lagere huren dan Nederland en het kan alsnog uit. Maar het fiscale sprookje is voorbij: emigratie naar Portugal moet je nu op klimaat, huizenmarkt en levensstijl beslissen — niet op de belastingaangifte.

Checklist voor pensionado's die anno 2026 emigreren