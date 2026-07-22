WhatsApp wordt nog slechter voor je privacy

Je kunt als WhatsApp ‑gebruiker steeds minder zelf bepalen wat er met jouw gegevens gebeurt, terwijl Meta juist meer wil doen met jouw metadata en profielen, onder meer voor advertenties en AI‑functies. Tegelijkertijd schermt WhatsApp met nieuwe “privacy‑features” zoals gebruikersnamen en strengere beveiligingsopties, maar die lossen de kern van het dataverzamelingsprobleem niet op.

Wat er nu verandert bij WhatsApp

WhatsApp is bezig met een grote verschuiving naar een “username‑first” model, waarbij je straks met een @gebruikersnaam in plaats van je telefoonnummer zichtbaar bent. Officieel is dat bedoeld om je nummer te verbergen als je met onbekenden of bedrijven chat, maar onder water blijft je telefoonnummer de echte account‑identifier.

Meta werkt daarnaast aan nieuwe advertentiemodellen in de WhatsApp‑omgeving, waarbij gegevens en voorkeuren van Facebook en Instagram worden gecombineerd om gericht te kunnen adverteren. Dat voedt de behoefte om jouw WhatsApp‑profiel steeds beter te koppelen aan de rest van het Meta‑ecosysteem

Metadata: het echte goud voor Meta

Je berichten blijven end‑to‑end versleuteld, maar WhatsApp verzamelt een enorme hoeveelheid metadata rond jouw gebruik. Denk aan:

Op basis van die metadata kan Meta gedragspatronen en sociale netwerken reconstrueren, ook al kunnen ze de inhoud van je berichten niet lezen. Onder de vlag van “legitimate interest” onder de GDPR wordt die metadata gedeeld met andere Meta‑diensten, zonder dat jij daar expliciet consent voor hoeft te geven.

“Extra beveiliging” als rookgordijn

Begin 2026 introduceerde WhatsApp een nieuwe stand “Strict account settings”, met extra beperkingen tegen phishing en misbruik. In die modus worden onder andere:

Dat zijn reële verbeteringen tegen cyberaanvallen, maar ze veranderen niets aan de hoeveelheid data die over jouw gebruik wordt verzameld en intern wordt geanalyseerd. De focus ligt op veiligheid aan de voordeur, niet op beperking van dataverwerking in de keuken.