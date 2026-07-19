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Bloomberg: Kimi K3-maker Moonshot AI plant beursgang in Hongkong

Economie
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 11:04
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HONGKONG (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese startup Moonshot AI, die vrijdag zijn nieuwe AI-model Kimi K3 lanceerde, bereidt zich voor op een beursgang in Hongkong. Ingewijden zeggen tegen persbureau Bloomberg dat het bedrijf dat aan investeerders heeft laten weten. Het bedrijf wil daarmee de kans aangrijpen om de kapitaalmarkten aan te boren, nadat Kimi K3 de opvattingen in de sector over de groeiende capaciteiten van China op zijn kop heeft gezet en techaandelen wereldwijd liet dalen.
De bronnen melden dat Moonshot het aandeelhoudersvoorstel officieel aan zijn investeerders heeft voorgelegd, waarin het bedrijf goedkeuring van zijn financiers vraagt. De stap kan erop wijzen dat een beursgang al binnen een half jaar kan plaatsvinden. Moonshot is volgens hen bezig met het afronden van een financieringsronde die de startup op meer dan 30 miljard dollar kan waarderen, ongeveer 26,2 miljard euro.
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