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Opvarende van gezonken duwboot in Amsterdamse Coenhaven gevonden

Samenleving
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 10:39
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AMSTERDAM (ANP) - De opvarende van een gezonken duwboot in de Coenhaven in Amsterdam is zondag gevonden. De persoon is overleden, zegt een woordvoerster van de politie Amsterdam. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen zocht sinds zaterdagochtend naar de vermiste opvarende.
Waardoor de duwboot is gezonken, is nog niet bekend. Er zou geen sprake zijn geweest van een aanvaring. De VOA (Verkeersongevallenanalyse) van de politie doet verder onderzoek. De Arbeidsinspectie en de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn daarbij betrokken.
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