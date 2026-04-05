China bevestigt executie Fransman om drugssmokkel

door anp
zondag, 05 april 2026 om 11:34
PARIJS (ANP/RTR) - China bevestigt dat het een Fransman heeft geëxecuteerd vanwege drugssmokkel. Het tegengaan van drugscriminaliteit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle landen, verklaart de Chinese ambassade in Frankrijk hierover.
Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde zaterdag de executie van de in 2010 voor drugssmokkel veroordeelde Chan Thao Phoumy (62). De doodstraf werd volgens het ministerie voltrokken na Franse pogingen om hem vrij te krijgen. Zijn verdedigingsteam kreeg geen toegang tot de laatste rechtszitting, wat een schending van zijn rechten is, voegde het ministerie eraan toe.
Buitenlandse Zaken herhaalde ook dat Frankrijk in alle gevallen tegen de doodstraf is. China is volgens onder meer Amnesty wereldwijd de grootste uitvoerder van deze straf. De mensenrechtenorganisatie denkt dat China duizenden executies per jaar uitvoert, meer dan alle andere landen samen. Officiële cijfers zijn er niet, omdat China die geheimhoudt.
