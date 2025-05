Geven gembershots echt een boost aan je immuunsysteem?

Ze komen in felle kleuren, zijn peperduur en overal te koop: kleine flesjes gembersap die je immuunsysteem een flinke boost beloven te geven. Veel mensen grijpen bij de eerste tekenen verkoudheid naar deze 'gezondheidselixers'. Is dat pittige shotje echt een wondermiddel, of vooral een slimme marketingtruc?

Volgens dr. Emily Leeming, diëtist aan King’s College London, moeten we onze verwachtingen temperen. “Er is wel wat onderzoek dat suggereert dat gingerolen, de actieve stoffen in gember, bepaalde ontstekingsmarkers kunnen verlagen, maar het bewijs is behoorlijk zwak”, legt ze uit aan The Guardian.

Geconcentreerd

Het probleem zit vooral in de kwaliteit van de studies. Veel onderzoek gebruikt geconcentreerde extracten van gember, niet de verse sapjes uit de winkel. “Bovendien worden die sapjes vaak verhit of lang bewaard. Dan is het maar de vraag of die actieve stoffen nog wel werken”, aldus Leeming.

Eén van de weinige onderzoeken die enige hoop biedt, keek naar mannelijke duursporters die op een loopband trainden. Zij kregen een hoeveelheid gedroogde gember die ongeveer overeenkomt met een gembershot. De uitkomst? Minder ontstekingen na het sporten. Klinkt goed, maar Leeming nuanceert meteen: “Dat zegt weinig over mensen met een gewone levensstijl, laat staan over ziektegerelateerde ontstekingen.”

Geen wondermiddel uit een flesje

Het belangrijkste volgens Leeming: “Er bestaat geen enkel voedingsmiddel dat je immuunsysteem in één klap oppept.” Een gezonde weerstand bouw je op met een gebalanceerd dieet, voldoende slaap, beweging en stressbeheersing. Een gembershot kan daar misschien een klein beetje aan bijdragen, maar er zijn simpelere én goedkopere manieren om hetzelfde of meer te bereiken.

Wie toch graag een gembershot neemt, hoeft zich geen zorgen te maken. “Het kan geen kwaad”, zegt Leeming. “En misschien levert het een klein voordeel op.” Maar ze raadt aan om dat geld te besteden aan voedzamere opties zoals bessen of volkoren granen. “Die helpen je darmmicrobioom en daarmee ook je immuunsysteem veel effectiever.”