Unicef : Welzijn Nederlandse kinderen het hoogst ter wereled

Nederlandse kinderen staan wat welzijn betreft op de eerste plaats van een ranglijst die UNICEF heeft opgesteld. De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties vergeleek 43 landen met elkaar. Hoewel geen enkel land beter scoorde dan Nederland, plaatst UNICEF wel kritische kanttekeningen. Onder meer door de coronapandemie was op diverse punten een verslechtering te zien.

Voor het onderzoek zijn gegevens uit 2018 en 2022 met elkaar vergeleken. Een van de conclusies is dat het welzijn van kinderen "aanzienlijk is verslechterd" tijdens de coronapandemie. In Nederland daalden in die periode onder meer de prestaties op het gebied van rekenen en lezen. Ook het percentage kinderen met overgewicht steeg, in Nederland naar 17,6 procent.

De tevredenheid onder vijftienjarigen was in Nederland het hoogst van alle landen: 87 procent van de vijftienjarigen gaf aan tevreden te zijn met het eigen leven. Dat was wel een lichte afname ten opzichte van 2018, toen dit cijfer nog op 90 procent lag. Recentere cijfers zijn voor dit rapport niet gebruikt.

UNICEF benadrukt dat Nederland om de goede positie te behouden wel moet blijven investeren in onderwijs, kansengelijkheid, bibliotheken, zwembaden, sport en cultuur. Dat is allemaal "essentieel voor het behouden van deze goede score", stelt de organisatie. Specifiek benoemt UNICEF de moeilijke situatie van kinderen die opgroeien in armoede, de jeugdzorg en asielzoekerscentra. "Laat dit een aanmoediging zijn om te zorgen dat álle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige volwassenen", zegt directeur Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland.

Het was niet de eerste keer dat Nederlandse kinderen het hoogst scoorden op "algemeen welbevinden". In 2020 voerden ze ook al een ranglijst van de VN-kinderrechtenorganisatie aan.