Waarom we verslaafd zijn aan ‘breaking news’ (en wat dit met ons brein doet)

We scrollen, swipen en refreshen alsof ons leven ervan afhangt, elk verloren moment pakken we onze smartphone erbij. Wat doet het lezen van deze constante stroom aan alarmerende koppen eigenlijk met ons brein

Elke keer dat je een ‘breaking news’-melding ziet, krijg je een klein dopamineshotje. Dat maakt het verslavend, aldus neurowetenschappers. Maar dit korte genot heeft een prijs: chronische blootstelling aan negatief of sensationeel nieuws verhoogt stress, angst en vergroot de kans zelfs op depressieve klachten.

Ruis

Ironisch genoeg blijven veel mensen ondanks al dat scrollen slecht geïnformeerd. De continue stroom van informatie maakt het lastig om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Het nieuws verwordt tot een soort ruis. Je denkt dat je alles volgt, maar onthoudt niets.

En dan is er nog de fabeltjesfuik, de algoritmische bubbel waarbij je steeds meer informatie krijgt voorgeschoteld van wat je al denkt, of vreest. Nieuwsconsumptie is op deze manier geen verrijking meer, maar slechts een bevestiging; vaak van het sombere soort.

Wat dan wel?

Media-diëten zijn in opkomst: mensen die bewust minder nieuws volgen, één bron kiezen, of vaste momenten inplannen en het daarbij laten. Niet omdat ze ongeïnteresseerd zijn, maar juist om geestelijk gezond te blijven. Misschien helemaal nog niet zo'n slecht idee.