Ctgb geeft toe: decennialang niet streng genoeg bij beoordelen kankerrisico's pesticiden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wil dat de internationale richtlijnen voor het beoordelen van kankerrisico's van bestrijdingsmiddelen worden aangescherpt. Dit schrijft de Nederlandse pesticide-autoriteit in een brief aan minister van Landbouw Femke Wiersma. Eerder bleek uit onderzoek van Zembla dat het Ctgb bij de beoordeling van kankerrisico's al jarenlang een verkeerde statistische test gebruikt, in het voordeel van de pesticideproducenten.

Professor Geert de Snoo, directeur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), noemt dit "slechte wetenschap en slechte statistiek". Het Ctgb erkent nu dat een strengere analysemethode "meestal de voorkeur" heeft. Toch is het niet van plan om bestrijdingsmiddelen die nu op de markt zijn, zoals glyfosaat, opnieuw te beoordelen.

De werkwijze van het Ctgb kwam aan het licht toen Zembla de hernieuwde toelating van glyfosaat onderzocht.