Bloomberg: OpenAI en Nvidia steken miljarden in datacenters in VK

Economie
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 8:11
SAN FRANCISCO (ANP) - De leiders van OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT, en chipproducent Nvidia zijn van plan volgende week miljarden dollars aan investeringen in Britse datacenters toe te zeggen. Dan bezoeken de topmannen van de bedrijven, Sam Altman en Jensen Huang, het Verenigd Koninkrijk. Dit melden bronnen aan persbureau Bloomberg.
De bestuursvoorzitters maken deel uit van een Amerikaanse delegatie die het land naar verwachting bezoekt. Ook president Donald Trump wordt verwacht. Amerikaanse bedrijven uit verschillende sectoren zullen volgende week naar verwachting tientallen miljarden dollars aan investeringen in het Verenigd Koninkrijk aankondigen, aldus de ingewijden.
OpenAI en Nvidia zouden voor het datacenterproject samenwerken met het in Londen gevestigde datacenterbedrijf Nscale. Politici en zakenlieden in heel Europa hebben opgeroepen tot meer investeringen in faciliteiten voor kunstmatige intelligentie (AI).
