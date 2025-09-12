WK atletiek in Tokio nagenoeg uitverkocht

TOKIO (ANP) - De wereldkampioenschappen atletiek in Tokio kunnen rekenen op grote publieke belangstelling. De organisatie heeft 500.000 toegangskaarten verkocht voor het negendaagse evenement in het nationale stadion. "Het betekent gemiddeld zo'n 50.000 toeschouwers per avond en de meeste van die sessies zijn ook uitverkocht", vertelde voorzitter Sebastian Coe van de mondiale atletiekbond op een persconferentie voorafgaand aan de WK, die zaterdag beginnen.

Hij noemde de WK "het grootste mondiale sportevenement van het jaar" en herinnerde aan de Olympische Spelen van 2021, toen datzelfde nationale stadion in Tokio leeg bleef vanwege de coronapandemie. "Voor Japan heeft de terugkeer van onze sport een emotionele lading. Het was een grote klap voor de Japanners dat in 2020 de Spelen met een jaar werden uitgesteld en de fans een jaar later de wedstrijden niet mochten bijwonen. Ik ben dus heel blij dat we bijna vol zitten."

De WK atletiek zijn voor de derde keer in Japan, na Tokio in 1991 en Osaka in 2007. Meer dan 2000 atleten uit bijna tweehonderd landen doen mee. Dat zijn er meer dan ooit. De Nederlandse atletiekploeg telt een recordaantal van 53 atleten, 27 vrouwen en 26 mannen.

De WK vormen dit jaar het sluitstuk van het outdoorseizoen en daarmee breekt de sport met een traditie. In het verleden waren er na de WK nog wedstrijden in de Diamond League. "We vonden het nodig om een beter ritme in het seizoen te brengen, waarbij een groot kampioenschap het hoogtepunt vormt. Dat is veel logischer en veel atleten die ik heb gesproken zijn er blij mee. Zij vonden het maar verwarrend dat ze zich na de WK nog moesten opladen voor bijvoorbeeld de finale van de Diamond League."