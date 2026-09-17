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OpenAI meldt nieuwe AI-veiligheidsincidenten

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 4:30
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SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige-intelligentiesystemen zich misdroegen. Ook onthulde het bedrijf een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken.
Sommige van de eerdere niet-gerapporteerde gevallen van misdragende modellen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren, zo liet het bedrijf achter ChatGPT in een blogbericht weten.
Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face.
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