Bloomberg: Paramount schikt met staten over overname Warner Bros.

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Entertainmentconcern Paramount Skydance heeft een schikking getroffen met Californië en de andere staten die de overname van concurrent Warner Bros. Discovery wilden tegenhouden via een rechtszaak. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een ingewijde.

De schikking wordt waarschijnlijk later op maandag officieel naar buiten gebracht. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. over te nemen. De deal heeft een waarde van 110 miljard dollar. Het kan een van de grootste fusies in Hollywood ooit worden.

Onderdeel van de schikking is de afspraak dat het mediaconcern minstens dertig bioscoopfilms per jaar uitbrengt. Paramount moet 30 miljoen dollar betalen voor elke film die het te weinig uitbrengt, zo meldde Bloomberg eerder al.

Californië spande de rechtszaak aan met elf andere staten. Zij maakten zich zorgen om de te grote marktmacht van het bedrijf na de overname. Zo zouden twee van de grootste Hollywood-studio's onder dezelfde eigenaar vallen.