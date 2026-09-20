Italië schrapt een jaar wegenbelasting, Duitsland haalt 17 cent van de liter – en het kabinet Jetten?

Terwijl de Nederlandse pompprijs records breekt, grijpen twee grote eurolanden in de autolasten in. Italië zet de wegenbelasting voor 2027 op nul voor miljoenen gewone auto's, Duitsland maakt tanken vanaf 1 oktober zo'n 17 cent per liter goedkoper. En in Den Haag? Daar wordt een korting verlengd die er al was.

Eén auto per persoon, tot 80 kW

Het Italiaanse besluit geldt sinds 18 september. In 2027 hoeft een particulier voor één voertuig geen bollo te betalen: een auto op benzine of diesel, eventueel met een andere aandrijving erbij, van maximaal 80 kW — ongeveer 109 pk. Hybrides kunnen meedoen, volledig elektrische auto's vallen erbuiten.

Wie meerdere geschikte auto's heeft, krijgt de vrijstelling niet op de duurste maar op de auto met het láágste vermogen. Een motor of bromfiets komt pas in aanmerking als er geen kwalificerende auto in huis staat.

Niet de dikste auto wordt vrijgesteld, maar de zwakste.

Voor een moderne Euro 4-, 5- of 6-auto van 80 kW gaat het om ruim 200 euro per jaar. Van de ruim 59 miljoen Italiaanse voertuigen hebben er meer dan 34 miljoen een vermogen tot 80 kW; bijna 24,6 miljoen Italianen bezitten er minstens één. Rome wil de maatregel structureel maken.

Duitsland verlaagt de prijs aan de pomp

Berlijn kiest voor de liter. De energiebelasting op benzine en diesel gaat van 1 oktober tot en met 31 december met 14 cent omlaag, inclusief btw-effect ongeveer 17 cent per liter. Het is de tweede ronde dit jaar; in mei en juni gold een vergelijkbare korting.

Tankstations mogen hun prijs sinds 1 april bovendien maar één keer per dag verhogen, om 12 uur. Uiterlijk 1 januari 2027 wil Berlijn met de olie-industrie een prijsplafond afspreken naar Luxemburgs of Belgisch model.

Italië verlaagt de belasting, Duitsland de prijs, Nederland verlengt een korting.

Nederland: korting blijft, rekening loopt door

Het kabinet Jetten verlengt de accijnskorting op benzine en diesel met een jaar, tot eind 2027. Zonder verlenging zou de benzineaccijns naar ongeveer 1,03 euro per liter springen; nu blijft die rond 0,85 euro. Diesel blijft rond 0,55 euro. In 2028 wordt de korting kleiner, op 1 januari 2029 verdwijnt hij.

Een nuljaar voor de wegenbelasting zit er niet in: die tarieven worden elk jaar op 1 januari aan de inflatie aangepast en gaan dus omhoog. De enige recente verlaging gold ondernemers: een halvering voor bestelauto's en een nultarief voor vrachtauto's tot eind 2026, die per 1 januari 2027 vervalt. De particulier met een gewone benzineauto merkte er niets van.

Wat het voor jou betekent

Grensstreek: vanaf 1 oktober wordt Duits tanken duidelijk aantrekkelijker. Bij een Nederlands gemiddelde rond 2,43 euro en een Duits gemiddelde dat richting 2,10 euro kan zakken, scheelt 50 liter ruim 15 euro. Controleer de dagprijs.

Vakantie in Italië: de vrijstelling geldt alleen voor voertuigen die in Italië belastingplichtig zijn. Met een Nederlands kenteken verandert er niets.

Vooruitkijken: in 2028 stijgt de accijns hier weer.