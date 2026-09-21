Hypotheekrente knalt naar 4,38 procent: dit is wat je nu écht moet doen

De gemiddelde hypotheekrente voor tien jaar vast met NHG staat op 4,38 procent, het hoogste niveau sinds november 2023. In één week erbij: bijna 18 basispunten – een grotere sprong dan negenennegentig procent van alle weekstijgingen sinds 2004. Alle grootbanken verhoogden op 17 september tegelijk hun rente, iets wat sinds 2015 niet meer is voorgekomen.

Wie deze maand een offerte moet tekenen of een rentevaste periode ziet aflopen, betaalt dus fors meer dan een klant een jaar eerder. En een snelle terugval zit er niet in.

Waarom de rente nu doorschiet

Banken lenen zelf geld op de kapitaalmarkt en die tarieven zijn sinds februari met zo'n 0,7 procentpunt opgelopen naar ruim 3,5 procent. Motor achter die stijging: hogere olieprijzen door het conflict rond Iran, die de inflatie in de eurozone opjagen. In augustus lag die op 3,3 procent, ruim boven de ECB-doelstelling van 2 procent. De ECB verhoogde daarop op 10 september de depositorente naar 2,50 procent, de tweede verhoging dit jaar.

Voor lange rentevaste periodes telt vooral de kapitaalmarktrente, en die volgt de inflatieverwachtingen. Zolang energie duur blijft en beleggers rekening houden met een volgende ECB-verhoging in december, blijft de opwaartse druk op hypotheekrentes bestaan.

"Alle vaste hypotheekrentes liggen nu gemiddeld boven de 4 procent. Bij rentevaste perioden vanaf vijf jaar komen de hoogste tarieven zelfs boven de 5 procent uit."

Drie dingen die je nu kunt doen

1. Loopt je rentevaste periode af binnen twee jaar? Reken rentemiddeling door. Bij rentemiddeling breek je je huidige rente open en krijg je een nieuwe rente die het gemiddelde is van je oude en de actuele markttarief. De boete voor het openbreken wordt in het nieuwe percentage verwerkt, dus je betaalt geen bedrag ineens. Kosten: meestal rond 250 euro administratiekosten. Interessant als je oude rente hoger is dan het huidige niveau; nu de markt richting 4,4 procent trekt, geldt dat voor een kleinere groep dan een jaar geleden.

2. Sta je op het punt te kopen? Vraag offertes bij meerdere geldverstrekkers op dezelfde dag. Het verschil tussen aanbieders is in september groot: op 9 september stond de laagste tienjaars NHG-rente op 3,47 procent bij Hypotrust, terwijl grootbanken tussen 4,3 en 4,7 procent zaten. Op een hypotheek van 350.000 euro scheelt één procentpunt ruim 200 euro per maand aan bruto rentelasten. Een offerte is doorgaans twee tot drie maanden geldig – vraag hem aan zodra je woning in zicht komt.

3. Twijfel je tussen kort en lang vastzetten? Weet dat kort niet meer per definitie goedkoper is. Variabele rentes staan nog in de 3 procent, maar bewegen mee met de ECB-rente en die kan later dit jaar nog een keer omhoog. Vijf jaar vast is inmiddels op sommige plekken duurder dan tien jaar. Verwacht je binnen tien jaar te verhuizen? Dan is een korter contract nog altijd te overwegen, maar reken beide scenario's door in plaats van blind voor variabel te kiezen.

NHG blijft goedkoper – en de grens ging omhoog

Wie onder de NHG-grens blijft, betaalt doorgaans 0,3 tot 0,6 procentpunt minder rente. Die grens is per 1 januari 2026 verhoogd naar 470.000 euro, en tot 498.200 euro als je energiebesparende maatregelen meefinanciert. De eenmalige borgtochtprovisie bedraagt 0,4 procent van het hypotheekbedrag. In veel regio's waar de koopsom nét boven de oude grens uitkwam, valt een woning nu opnieuw binnen NHG.

Kort samengevat: een daling van de hypotheekrente zit er de komende maanden niet in. Wachten op een gunstiger moment is een gok geworden – actief vergelijken en op tijd handelen levert meer op dan afwachten.

Meer weten?