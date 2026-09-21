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Dit is de sterkste munt ter wereld — en de zwakste is bijna niets meer waard

Economie
door Ans Vink
maandag, 21 september 2026 om 10:45
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Wie in Koeweit één muntbiljet van één dinar op de toonbank legt, geeft bijna drie euro uit. Wie in Teheran een euro wil kopen, legt daar op de vrije markt zo'n 2,5 miljoen rial voor neer. Tussen die twee uitersten ligt de hele wereldeconomie. En de verrassing zit in de middenmoot: de euro en de dollar horen bij de duurste munten ter wereld niet eens bij de top vijf.

De sterkste munten: de Golf domineert

Gemeten in dollars per eenheid — de standaardmaat voor dit soort lijstjes — staat de Koeweitse dinar al jaren bovenaan.
Een hoge koers is een rekeneenheid, geen rapportcijfer voor de economie.
#Munt1 eenheid = dollar1 eenheid = euro
1Koeweitse dinar (KWD)3,252,83
2Bahreinse dinar (BHD)2,662,32
3Omaanse rial (OMR)2,602,26
4Jordaanse dinar (JOD)1,411,23
5Brits pond (GBP)1,341,17
6Gibraltarees pond (GIP)1,341,17
7Zwitserse frank (CHF)1,221,06
8Kaaimandollar (KYD)1,191,04
9Euro (EUR)1,151,00
10Amerikaanse dollar (USD)1,000,87
Drie van de vier hoogste noteringen zijn olie- of gasstaten die hun munt vastkoppelen aan de dollar of aan een valutakorf. Die koppeling houdt de koers kunstmatig stabiel. Koeweit koos bovendien ooit voor een grote rekeneenheid: een dinar bestaat uit duizend fils. Dat is een boekhoudkeuze, geen bewijs van welvaart.

De zwakste munten: miljoenen voor één euro

#MuntEenheden per dollarEenheden per euro
1Iraanse rial (IRR)± 2.250.000± 2.550.000
2Libanees pond (LBP)89.550± 102.800
3Vietnamese dong (VND)26.073± 29.900
4Laotiaanse kip (LAK)22.450± 25.800
5Indonesische roepia (IDR)17.744± 20.400
6Oezbeekse sum (UZS)11.830± 13.600
7Guinese frank (GNF)8.792± 10.100
8Paraguayaanse guaraní (PYG)5.907± 6.800
9Malagassische ariary (MGA)4.330± 5.000
10Burundese frank (BIF)2.994± 3.400
De Iraanse rial is de enige munt in de lijst die op dit moment in vrije val is. Eind augustus ging de dollar voor het eerst door de grens van twee miljoen rial, begin september stond de teller op ongeveer 2,25 miljoen. Iran heeft daarnaast twee koersen: een officiële, en een veel hogere vrijemarktkoers waar gewone Iraniërs mee te maken krijgen.
Bij een munt met vijf nullen op het biljet is de winkelprijs zelden het probleem — het vertrouwen is dat.

Wat je er als reiziger aan hebt

•Reken vooraf één vast omrekengetal uit en rond ruim af. In Vietnam is 30.000 dong grofweg één euro.
•Weiger bij pinnen of afrekenen de aanbieding om in euro's te betalen. Die omrekening kost standaard enkele procenten.
•Neem in Golfstaten kleine coupures mee: één dinar is daar al bijna drie euro, wisselgeld is er relatief kostbaar.
•Wissel in landen met een hoge inflatie alleen wat je die dagen nodig hebt. Restvaluta wordt thuis vaak niet meer aangenomen.

Hoe deze lijst is gemeten

Beide ranglijsten vergelijken uitsluitend de nominale koers: hoeveel dollar één eenheid van een munt koopt. Dat zegt niets over koopkracht, economische omvang of stabiliteit. De Amerikaanse dollar staat laag in de lijst maar blijft de belangrijkste reserve- en handelsmunt ter wereld. Koersen in dit artikel zijn van begin september 2026; euro-omrekeningen zijn afgeleid en benaderend.
Meer weten?

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