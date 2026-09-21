Fraude rond energie en verduurzaming steeg van 252 naar 1.099 meldingen in de eerste helft van 2026: ruim verviervoudigd in een half jaar. Bijna 95 procent van de melders had telefonisch contact met de oplichter, die inspeelde op thuisbatterijen, zonnepanelen, energiebesparing en veranderingen in de salderingsregeling. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de Fraudehelpdesk, waarover AVROTROS Opgelicht?! eerder berichtte.

De saldering stopt, de oplichter belt

De salderingsregeling stopt vanaf 1 januari 2027. Eigenaren van zonnepanelen kunnen dan zelf opgewekte stroom niet meer wegstrepen tegen hun verbruik. Er is geen sprake van een afbouw: de regeling wordt in één keer afgeschaft. Die onzekerheid biedt oplichters een perfect verkooppraatje. Volgens de Fraudehelpdesk wordt inmiddels vrijwel iedere maatschappelijke ontwikkeling rond verduurzaming benut om vertrouwen te winnen en consumenten onder druk te zetten.

In 95 procent van de meldingen werd het slachtoffer telefonisch benaderd.

Zo gaat het in z'n werk

De beller zegt van een bedrijf te zijn dat thuisbatterijsystemen levert en heeft opvallend veel gegevens paraat, soms verkregen via social media of simpelweg door te kijken of iemand zonnepanelen op het dak heeft. Volgens de Fraudehelpdesk hangt die overtuigingskracht nauw samen met de vele datalekken van de afgelopen periode, waardoor criminelen hun verhalen geloofwaardiger kunnen maken. Vervolgens wordt aangedrongen op een directe aankoop of aanbetaling. Slachtoffers melden dreigementen van een incassobureau en nepboetes van soms €5.900 als ze de koop willen annuleren, zo blijkt uit meldingen bij AVROTROS Opgelicht?!.

Bijna €50 miljoen schade, alle fraude samen

De schade door energiefraude verdubbelde tot bijna €496.000. Maar die categorie is onderdeel van een veel groter beeld. Over alle categorieën samen kwamen meer dan 53.000 meldingen binnen, met een totale financiële schade van bijna 50 miljoen euro. Het schadebedrag verdubbelde bijna, van 27 miljoen naar 49,7 miljoen euro. Het aantal phishingmeldingen vervijfvoudigde, van 2.776 naar 15.106.

Wat je kunt doen als je gebeld wordt

Bij telefonische koop heb je wettelijk veertien dagen bedenktijd. Heeft de verkoper je daar niet vóór de aankoop op gewezen, dan krijg je extra bedenktijd van maximaal een jaar. Was de verkoper misleidend of agressief, dan kun je het contract laten vernietigen, ook als de bedenktijd al voorbij is. De Consumentenbond en het Juridisch Loket bieden voorbeeldbrieven om het contract te ontbinden.

Hoe dichter 1 januari 2027 nadert, hoe urgenter het verhaal van de oplichter klinkt, en hoe korter de tijd die je jezelf gunt om na te denken. Dat is precies waar ze op rekenen.