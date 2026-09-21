SER komt met plan voor afschaffing toeslagenstelsel

Een speciale commissie in de Sociaal-Economische Raad is het eens geworden over de uitgangspunten voor de grootste belastingherziening in decennia, meldt NRC. Het definitieve advies moet dit najaar verschijnen. De Tweede Kamer wil al sinds 2019 van het toeslagenstelsel af.

De Sociaal-Economische Raad (SER), één van de belangrijkste adviesorganen van de regering, heeft een advies opgesteld over de manier waarop het kabinet het huidige toeslagenstelsel grotendeels kan afschaffen. Volgens het plan kunnen de toeslagen vervangen worden door onder meer een lagere zorgpremie en een hoger inkomstenbelastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen, oplopend tot 56 procent. Dat bevestigen vijf betrokken bronnen aan NRC.

Het advies is opgesteld door een speciale commissie binnen de SER, met daarin onder meer de belangrijkste werkgevers- en werknemersorganisaties, beleidsambtenaren van Financiën en Sociale Zaken en Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Een conceptversie van het plan is inmiddels door het CPB doorgerekend.