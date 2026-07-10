Bloomberg: Shein blijft pogingen doen om beursgang te voltooien

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - Shein heeft de voorbereidingen voor een beursgang in Hongkong voortgezet. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De webwinkel voor fastfashionproducten probeert al lange tijd naar de beurs te gaan, maar stuitte steeds op nieuwe problemen.

Hoewel de voorbereidingen in volle gang zijn, is er nog geen datum voor een mogelijke beursgang vastgesteld, aldus de ingewijden. Met de beursgang wil Shein miljarden ophalen.

Shein had oorspronkelijk al in 2023 het plan een beursnotering op Wall Street te verkrijgen. Door onderzoeken naar de toeleveringsketen en arbeidsomstandigheden bleek dat niet haalbaar. Een poging om naar de Londense beurs te gaan, werd tegengehouden door de Chinese toezichthouders.

Hoewel Shein al sinds 2021 zijn hoofdkantoor in Singapore heeft, is het bedrijf door zijn Chinese roots nog altijd gebonden aan de beoordeling van de Chinese toezichthouders, waar ter wereld het bedrijf ook een beursnotering wil krijgen.