Arrestaties in Griekenland na aanslagen Thessaloniki

ATHENE (ANP/AFP/RTR) - De Griekse politie heeft drie arrestaties verricht na een reeks aanslagen in de stad Thessaloniki. Die lijken gericht te zijn geweest tegen politici van de regerende partij Nea Dimokratia (ND) en hebben zeker één persoon het leven gekost.

Begin deze maand gingen op meerdere plekken kort na elkaar geïmproviseerde explosieven af. In twee gevallen veroorzaakten ze alleen schade, maar bij een derde ontploffing raakten meerdere mensen gewond en kwam een vrouw om het leven.

Het overleden slachtoffer was de 72-jarige moeder van politica Afroditi Nestora. De vrouw lijkt ernstige verwondingen te hebben opgelopen toen ze probeerde het vuur te blussen. Nestora raakte zelf ook gewond.

Premier en ND-leider Kyriakos Mitsotakis reageerde woest. Hij sprak over een "laffe, terroristische en moorddadige aanval". Onduidelijk is nog wie achter de aanslagen zit, maar de verdachten zijn volgens media anti-establishmentfiguren die bekend zijn bij de politie.