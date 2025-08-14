Bloomberg: stookolie-export Rusland hoogst sinds begin oorlog

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - De Russische export van stookolie is begin deze maand gestegen naar het hoogste niveau sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. De Russische uitvoer van olieproducten in het algemeen liep daarnaast op tot het hoogste niveau in maanden, ondanks meer Oekraïense droneaanvallen op Russische raffinaderijen in de aanloop naar de top tussen Donald Trump en Vladimir Poetin vrijdag.

Volgens gegevens die persbureau Bloomberg heeft verzameld, ging in de eerste tien dagen van deze maand dagelijks voor 882.000 vaten aan stookolie Rusland uit. Dat is 48 procent meer dan een maand eerder. Vooral in Azië vond de brandstof voor onder meer schepen gretig aftrek. De zendingen daarnaartoe zijn meer dan verdubbeld.

Er ging wel minder Russische diesel de grens over, terwijl de benzine-export tot eind augustus werd verboden om de binnenlandse voorraad veilig te stellen. De totale export van olieproducten uit Rusland steeg met 9 procent naar 2,3 miljoen vaten per dag.