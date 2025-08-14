Tractorfabrikant Deere zakt op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Deere behoorde donderdag tot de dalers op de beurzen in New York. De fabrikant van tractoren en andere landbouwmachines zag de winst in het afgelopen kwartaal met ruim een kwart dalen en werd ook iets negatiever over de winstverwachting voor het hele boekjaar.

Het aandeel werd 7 procent lager gezet. Het bedrijf, vooral bekend van de merknaam John Deere op tractoren, kampt met gedempte vraag naar landbouwmachines door dalende gewasprijzen, waardoor boeren minder geld hebben om in nieuwe machines te investeren. Ook heeft Deere last van de importheffingen van president Donald Trump.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend na de nieuwe recordstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 44.775 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 6455 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde een fractie kwijt op 21.708 punten.

Renteverlaging Fed

Na de meevallende stijging van de consumentenprijzen in de VS reageerden beleggers nu op de producentenprijzen. Die namen in juli op jaarbasis met 3,3 procent toe. Dat was sterker dan verwacht. De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen, terwijl dalende prijzen de inflatie afremmen.

Dinsdag bleek dat de gevreesde impact van de importheffingen op de consumentenprijzen vooralsnog beperkt is gebleven, mede doordat bedrijven een deel van de hogere kosten op zich nemen. Dat geeft de Federal Reserve de ruimte om de rente te verlagen en op de beurzen wordt nu algemeen verwacht dat de centrale bank in september begint met het verlagen van de leenkosten.

Werkloosheidsuitkeringen VS

Trump vindt dat de Fed de rente al veel eerder had moeten verlagen en de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zinspeelde woensdag nog op een stevige verlaging van een half procentpunt in september. Volgens president Mary Daly van de centrale bank van San Francisco zou de Fed met een dergelijke grote verlaging een verkeerd signaal afgeven.

Ook kwamen er donderdag nieuwe gegevens over de arbeidsmarkt naar buiten. Zo kwam het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS uit op 224.000. Dat was iets minder dan verwacht.

Cisco

Cisco Systems verloor 0,5 procent. De fabrikant van netwerkapparatuur presteerde afgelopen kwartaal vrijwel in lijn met de verwachtingen van analisten en beleggers. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal leverden geen verrassingen op.