Bloomberg: telecombedrijf Odido mogelijk deze maand naar Damrak

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Telecombedrijf Odido kan mogelijk al deze maand een beursgang in Amsterdam maken, waarmee ongeveer 1 miljard euro kan worden opgehaald. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Volgens de ingewijden is er nog geen definitief besluit genomen en kunnen de timing en voorwaarden nog veranderen, afhankelijk van de marktomstandigheden.

Daarmee zou Odido zijn plannen voor een notering op het Damrak nieuw leven inblazen, want het bedrijf had eerder een beursgang gepland voor de eerste helft van 2025, aldus Bloomberg. Vanwege de onrust op de financiële markten door het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump werd volgens het persbureau toen echter afgezien van een gang naar de aandelenmarkt.

Odido, dat ook de merken Ben en Simpel heeft, is eigendom van de investeringsmaatschappijen Warburg Pincus en Apax Partners. Zij namen in 2021 T-Mobile Nederland over van Deutsche Telekom en ook het resterende belang van het Zweedse Tele2 in T-Mobile Nederland voor 5,1 miljard euro. T-Mobile Nederland werd vervolgens in 2023 omgedoopt tot Odido.