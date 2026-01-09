ECONOMIE
VS nemen weer olietanker bij Venezuela in beslag

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 15:11
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten zijn bezig een nieuwe olietanker in de buurt van Venezuela in beslag te nemen, melden Amerikaanse functionarissen. Volgens hen stond het schip op de Amerikaanse sanctielijst en probeerde het Venezolaanse olie te exporteren.
De VS hebben een blokkade ingesteld rond Venezuela om de oliehandel te beperken. De Amerikanen hebben al vier keer eerder een schip geënterd en in beslag genomen om die reden.
De Olina, waar de Amerikanen vrijdag aan boord gaan, vaart volgens de scheepvaartmonitor MarineTraffic onder de vlag van Oost-Timor. Half november ontving die website het laatste gps-signaal van de tanker. Toen lag het vaartuig zo'n 200 kilometer voor de kust van Caracas en ongeveer 100 kilometer ten oosten van Bonaire.
De laatst geregistreerde haven waar het schip is geweest, lag in China. Dat land is de grootste afnemer van Venezolaanse olie.
