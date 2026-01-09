ECONOMIE
Justitie Iran dreigt opruiende betogers met strenge straffen

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 15:28
anp090126142 1
TEHERAN (ANP/DPA) - Justitie in Iran heeft "opruiende en onruststokende elementen" met zware bestraffing gedreigd. Ze zullen "resoluut, maximaal en zonder enige vorm van clementie" worden bestraft, aldus de baas van de rechterlijke macht, Gholam-Hossein Mohseni-Jehi.
Het Openbaar Ministerie in Teheran waarschuwt dat de doodstraf mogelijk is bij het vernielen van publieke eigendommen, het plegen van sabotage of gewapende aanslagen op veiligheidstroepen. Staatsmedia meldden dat tijdens protesten meerdere agenten zijn gedood door 'terroristen' met vuurwapens. Voorts zijn er meldingen van vernieling van standbeelden of gedenkplaatsen voor helden van de Islamitische Republiek Iran.
Sinds 28 december heerst er een golf van protest in het land waarbij volgens mensenrechtenorganisaties tientallen demonstranten zijn gedood en meer dan 2000 manifestanten zijn opgepakt. De protesten richtten zich aanvankelijk vooral op de aanhoudende hyperinflatie en de schaarste aan essentiële goederen. De betogingen zijn nu steeds feller gericht tegen het autoritaire regime van conservatieve sjiitische geestelijken dat sinds 1979 aan de macht is.
'Relschoppers'
De regering zei aanvankelijk de protesten tegen de kosten van levensonderhoud te begrijpen, maar stelt zich harder op. Machthebber ayatollah Khamenei heeft de demonstranten 'relschoppers' genoemd die in het belang van de Amerikaanse president Donald Trump handelen.
Donderdagavond en de daaropvolgende nacht zouden de massaalste betogingen tot dusver zijn geweest sinds december. Op meerdere plaatsen riepen betogers "dood aan de dictator", waarmee ze Khamenei bedoelden, of "dood aan de mullahs". Er is ook om de terugkeer van ex-kroonprins Reza Pahlavi geroepen. De monarchie van zijn vader viel in 1979.
