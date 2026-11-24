WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten gaan spoedig verhogingen van invoerheffingen aankondigen op goederen uit China, de Europese Unie en meer dan een dozijn andere economieën. Mogelijk gebeurt dit dinsdag al, zegt een betrokken bron tegen persbureau Bloomberg. De regering van president Donald Trump werkt aan alternatieven voor de heffingen die eerder door het Hooggerechtshof zijn vernietigd.

De nieuwe heffingen zijn naar verwachting gericht op landen die ervan worden beschuldigd de Amerikaanse industrie te schaden door hun binnenlandse fabrikanten te subsidiëren.

De tariefpercentages, het scala aan producten waarop de heffingen van toepassing zijn en de ingangsdatum zijn nog niet bekend. The Wall Street Journal meldde eerder dat de aankondiging mogelijk al deze week zou volgen. Trump heeft zijn koers op het gebied van handelsbeleid al vaker gewijzigd en de timing kan nog veranderen.

Handelsakkoorden

Volgens ingewijden zullen de volgende ronde invoerheffingen van Trump niet hoger uitvallen dan de niveaus die zijn vastgelegd in de handelsakkoorden die hij heeft gesloten. Ook zullen de heffingen per economie worden vastgesteld, in plaats van dat één algemeen tarief voor alle landen geldt.

Het Amerikaanse handelsagentschap USTR rondt momenteel een onderzoek af naar overcapaciteit in de maakindustrie. Dergelijke onderzoeken vormden eerder de basis voor de president om eenzijdig invoerheffingen op te leggen als reactie op oneerlijke economische praktijken.