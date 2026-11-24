UDEN (ANP) - Het tijdelijke asielzoekerscentrum aan de Boekelsedijk in Uden mag worden geopend, oordeelt de rechtbank in Den Bosch dinsdag. De gemeente Maashorst mocht de vergunning verlenen, maar had volgens de bestuursrechter een aantal zaken niet op orde. Zo moet de gemeente voor de opening van het azc de verkeersveiligheid op de dijk verbeteren en mogen er maximaal dertig bewoners statushouder zijn.

De gemeente verleende in februari een vergunning voor de opvang van driehonderd asielzoekers. De plannen leidden toen en het jaar ervoor tot veel weerstand in het Brabantse dorp. Zo werd tijdens een informatiebijeenkomst in 2025 de politie met stenen bekogeld, staken relschoppers zwaar vuurwerk af en moest de ME ingrijpen.

Na het verlenen van de vergunning stapte een groep omwonenden naar de rechter. Die oordeelt dat de gemeente onvoldoende rekening heeft gehouden met de gevolgen van extra voetgangers en fietsers voor de verkeersveiligheid. Dat is alleen geen reden om de vergunning in te trekken, vindt de rechter.