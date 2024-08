BMW roept 1,4 miljoen auto's terug in China om defecte airbags

BEIJING (ANP/AFP) - BMW gaat 1,4 miljoen auto's terugroepen in China. Dat heeft de markttoezichthouder in dat land vrijdag bekendgemaakt. Aanleiding zijn defecte airbags in de auto's. Het is niet de eerste terugroepactie die betrekking heeft op deze problemen.

De airbags van de Japanse fabrikant Takata kunnen scheuren waarna fragmenten "naar buiten vliegen en mogelijk letsel toebrengen aan inzittenden", aldus de waakhond. De terugroepactie betreft wagens die zijn geproduceerd in de periode van 2003 tot 2017. Bijna 600.000 modellen zijn gemaakt in China, de overige ongeveer 760.000 zijn geïmporteerd. De Duitse autofabrikant vervangt de airbags kosteloos.

Sinds 2014 zijn al miljoenen auto's die zijn uitgerust met Takata-airbags teruggeroepen. De Japanse fabrikant ging drie jaar later failliet. BMW riep in juli van dit jaar om dezelfde reden nog bijna 400.000 auto's terug in de Verenigde Staten. Ford begon in 2021 nog een terugroepactie voor drie miljoen voertuigen.

BMW riep eerder ook in Nederland auto's met een Takata-airbag terug.