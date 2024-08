Britse miljoenenboete voor PwC om achterhouden fraudeverdenkingen

LONDEN (ANP) - PwC heeft in het Verenigd Koninkrijk een boete gekregen van 15 miljoen pond (17,6 miljoen euro) omdat het kantoor naliet verdenkingen van fraude door een opdrachtgever te melden bij de financieel toezichthouder. PwC deed in 2016 het boekenonderzoek bij investeringsfirma London Capital & Finance, die zich schuldig maakte aan misleiding van duizenden beleggers. Bij de controle van de jaarrekening kwamen veel onregelmatigheden aan het licht die vermoedens van fraude voedden. Maar PwC meldde dat toen niet aan de Britse financiële waakhond FCA.

Kantoren die jaarrekeningen controleren, oftewel de audit doen, zijn verplicht vermoedens van fraude of misleiding te melden. PwC trof tijdens de controle van de jaarrekening van London Capital & Finance een "zeer complexe" boekhouding aan en kreeg te maken met een agressieve bestuurder, meldt de FCA. Uiteindelijk oordeelde het kantoor toch dat de cijfers over 2016 in orde waren. Toch had PwC de eerdere twijfels alsnog moeten melden, stelt de FCA. Het is voor het eerst dat deze waakhond een auditfirma beboet.

London Capital & Finance viel in 2019 om, wat zo'n 11.000 klanten achterliet met verliezen van in totaal 237 miljoen pond. De FCA zelf kreeg in de nasleep van het schandaal de kritiek van slap optreden. Een Britse dienst voor fraudebestrijding doet op dit moment onderzoek naar mogelijke crimineel handelen door London Capital & Finance.

Volgens PwC, bekend als een van de mondiale 'grote vier' accountants- en advieskantoren, heeft de FCA ook geoordeeld dat de fouten niet met opzet zijn gemaakt.