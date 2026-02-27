ECONOMIE
BMW roept opnieuw honderdduizenden auto's terug om brandgevaar

Economie
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 22:27
MÜNCHEN (ANP/DPA) - BMW roept wereldwijd opnieuw honderdduizenden auto's terug vanwege mogelijk brandgevaar. Hierdoor zijn mogelijk 337.374 voertuigen getroffen, werd vrijdag bekend via een publicatie in de database van de Duitse transportautoriteit KBA.
Het is niet bekend hoeveel auto's in Nederland terug naar de dealer moeten. Een Nederlandse woordvoerder was vrijdagavond niet bereikbaar.
De auto's die worden teruggeroepen zijn geproduceerd tussen 9 juni 2022 en 5 december 2025. Het gaat om de modellen i5, 5-series, M5, 7-serie en de i7. De foutieve plaatsing van de bekabeling in de cockpit "kan leiden tot schade aan kabels tijdens het vervangen van het microfilter, met kortsluiting met rook en vervolgens brand tot gevolg", aldus de publicatie.
Een woordvoerder zegt tegen het Duitse persbureau dpa dat het een voorzorgsmaatregel betreft en dat er geen ongevallen bekend zijn die met dit defect te maken hebben.
Enkele weken geleden riep BMW ook al honderdduizenden auto's terug, waarvan 5500 in Nederland.
