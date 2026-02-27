ECONOMIE
Paramount Skydance wint op Wall Street na overnamebericht Warner

Economie
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 22:25
anp270226188 1
NEW YORK (ANP) - Entertainmentconcern Paramount Skydance won vrijdag op de aandelenbeurzen in New York. Persbureau Reuters meldde op basis van een audiofragment dat branchegenoot Warner Bros. Discovery heeft ingestemd met een overname door Paramount ter waarde van 110 miljard dollar. Het aandeel steeg 20,8 procent.
Paramount was tot voor kort in een overnamestrijd rond Warner Bros. verwikkeld met Netflix. Recent deed Paramount een nieuw voorstel. Daarop liet de streamingdienst weten geen hoger bod te doen, omdat de deal volgens de streamingdienst financieel niet langer aantrekkelijk genoeg zou zijn. Netflix klom 13,8 procent. Warner Bros. daalde daarentegen 2,2 procent.
De Dow-Jonesindex verloor 1,1 procent op 48.977,92 punten. De S&P 500-index zakte 0,4 procent tot 6878,88 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 0,9 procent naar 22.668,21 punten.
