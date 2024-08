BMW streeft Tesla voorbij en verkoopt meeste stekkerauto's in EU

BRUSSEL (ANP) - BMW heeft in juli voor het eerst de meeste elektrische auto's verkocht in de Europese Unie. Daarmee onttroonde de Duitse autofabrikant Tesla, de Amerikaanse rivaal die lange tijd marktleider was in stekkerauto's in Europa.

BMW verkocht vorige maand ruim 14.800 volledig elektrische auto's in de EU, ongeveer een derde meer dan een jaar eerder. Bij Tesla daalden de verkopen volgens cijfers van adviesbureau Jato Dynamics juist met 16 procent tot net geen 14.600 auto's.

De markt voor elektrische auto's in Europa koelt af, onder andere door onzekerheid rond financiële prikkels waarmee overheden elektrisch rijden willen stimuleren. In totaal registreerden Europese inkopers van auto's iets meer dan 139.000 elektrische auto's, een daling van 6 procent vergeleken met een jaar eerder.