BMW verkoopt opnieuw recordaantal auto's in de VS

WOODCLIFF LAKE (ANP/DPA) - De Duitse autofabrikant BMW heeft in 2025 voor het derde jaar op rij een recordaantal auto's verkocht in de Verenigde Staten. Dat komt vooral door een grote lokale productiefaciliteit, waarmee het luxemerk nieuwe importheffingen van de regering-Trump wist te omzeilen.

BMW verkocht vorig jaar bijna 389.000 auto's in de VS, een stijging van 4,7 procent ten opzichte van een jaar eerder, maakte het concern bekend.

BMW, waarvan het Amerikaanse hoofdkantoor is gevestigd in Woodcliff Lake in de staat New Jersey, produceert het merendeel van de auto's die het in de VS verkoopt in een fabriek in South Carolina. Het gaat om de grootste productielocatie van BMW ter wereld. Daardoor bleef het merk grotendeels gevrijwaard van de nieuwe Amerikaanse importheffingen op auto's en auto-onderdelen die vorig jaar van kracht werden.

Concurrent Audi had daarentegen een lastig jaar in de VS. De verkopen van het Duitse merk kelderden met 16 procent tot 164.942 auto's.