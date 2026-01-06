Braziliaanse oud-president Bolsonaro weer naar ziekenhuis na val

BRASILIA (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro is weer naar het ziekenhuis gebracht nadat hij bij een val zijn hoofd heeft gestoten, meldt zijn vrouw op sociale media. Bolsonaro zit sinds november vast voor het beramen van een staatsgreep. Afgelopen december werd Bolsonaro al opgenomen vanwege een operatie aan een liesbreuk en meerdere operaties tegen de hik.

"Het gaat niet goed met mijn man", schrijft zijn vrouw Michelle Bolsonaro op Instagram. De oud-president zou in zijn slaap zijn gevallen en pas medische hulp hebben gekregen toen zij hem kwam bezoeken. Bolsonaro is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Volgens de Braziliaanse krant O Globo is er sprake van licht hersenletsel.

De oud-president kampt al jaren met gezondheidsproblemen, nadat hij tijdens zijn campagne in 2018 werd neergestoken. Hij zit zijn gevangenisstraf van 27 jaar uit in een gebouw van de federale politie in Brasilia.