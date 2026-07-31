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WSJ: Tesla onderzoekt afsplitsing Chinese tak voor fusie SpaceX

Economie
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 8:04
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AUSTIN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De fabrikant van elektrische auto's Tesla overweegt zijn Chinese activiteiten af te splitsen om zo de weg vrij te maken voor een mogelijke fusie met SpaceX. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Het afsplitsen van Tesla's activiteiten in China, waaronder een fabriek in Shanghai, zou een oplossing kunnen bieden voor mogelijke belangenconflicten die voortvloeien uit het werk van SpaceX als grote Amerikaanse defensieaannemer.
Speculaties dat Elon Musk beide bedrijven wil samenvoegen zijn toegenomen sinds het raket- en AI-bedrijf vorige maand naar de beurs ging. Sommige leidinggevenden bij Tesla hebben te horen gekregen dat ze zich moeten voorbereiden op de stap, aldus WSJ. Andere bronnen rond de gesprekken stellen volgens de krant dat adviseurs van Tesla verschillende opties hebben besproken, waaronder een afsplitsing, verkoop of sluiting van de Chinese activiteiten.
Musk deed het bericht later af als nepnieuws.
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