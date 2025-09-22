LEIDSCHENDAM (ANP) - Bodemonderzoeker Fugro schrapt nog eens 300 banen, bovenop de eerder aangekondigde 750 ontslagen bij het Nederlandse bedrijf. Fugro trekt daarnaast ook de financiële verwachtingen voor dit jaar in. De onderneming kampt met verder afgezwakte marktomstandigheden bij de bouw van windparken op zee en ook met zwakte op de olie- en gasmarkt.

Het bedrijf uit Leidschendam zegt dat veel projecten worden uitgesteld en dat dit in alle regio's speelt, met name in de regio Europa en Afrika. De beursgenoteerde onderneming rekent nu niet langer op een groei van de omzet met ongeveer 20 procent in de tweede helft van dit jaar ten opzichte van de eerste zes maanden.

Ook neemt Fugro maatregelen rond de vloot in het komende winterseizoen, waarbij verschillende schepen tijdelijk niet gebruikt zullen worden en slechts een minimale bezetting krijgen. Volgens Fugro worden de extra maatregelen eind dit jaar van kracht.