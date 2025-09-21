ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wie is Els rechts

Politiek
door Gerard Driehuis
zondag, 21 september 2025 om 13:57
b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a
Els Rechts is een 26-jarige vrouw uit Zoetermeer die bekend staat als een uitgesproken christelijke en extreem-rechts-georiënteerde activist. Ze is een groot fan van Geert Wilders en de ideeën van de PVV. Eerst was ze een volgeling van Thierry Baudet, maar de laatste jaren is ze een trouw aanhanger van Wilders
G0F59m2WwAAI36R
Achtergrond en Overtuigingen
Els groeide op in een streng christelijk milieu en kwam tijdens een project op haar mbo-opleiding in contact met Geert Wilders en de PVV. Op haar website presenteert ze zichzelf als "een uitgesproken christelijke en rechtsgeoriënteerde stem die opkomt voor de Nederlandse waarden, veiligheid en tradities". Ze beschrijft zichzelf als geen carrièrepolitica, maar "een vrouw van het volk" die gelooft in "eerlijkheid, eenvoud en gezond verstand".
Ze is tegen wat ze noemt de "woke-agenda", "doorgeslagen klimaatpaniek" en "buigen voor Brussel".
Demonstratie September 2025
Els organiseerde op 20 september 2025 een demonstratie op het Malieveld in Den Haag tegen massa-immigratie, het falende woonbeleid en wat zij ziet als gebrek aan transparantie vanuit de regering. Deze demonstratie liep echter uit op gewelddadige rellen, waarbij Els emotioneel reageerde en de schuld legde bij "een kleine groep" demonstranten. Dit leidde tot kritiek op sociale media, waar mensen haar verweten geen verantwoordelijkheid te nemen voor de escalatie. Het was namelijk geen kleine groep die de politie te lijf ging, het was de helft van de mensen die gekomen waren
Els Rechts heeft een eigen website (elsrechts.nl) waar ze haar boodschap verspreidt onder het motto "Samen Sterk" en "Omdat Nederland het waard is".

Lees ook

Jetten over rellen: was geen hooliganisme maar politiek geweldJetten over rellen: was geen hooliganisme maar politiek geweld
Ook monumentale Binnenhof beschadigd door rechtse rellen in Den HaagOok monumentale Binnenhof beschadigd door rechtse rellen in Den Haag
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-09-21 om 06.55.36

Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'

ANP-444592830

Volgens een darmfloradeskundige is dit hét signaal dat er iets mis is

shutterstock_2626133895

Waarom mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen: stress

shutterstock_1931670428

Is jouw partner een narcist? Check de 8 tekenen

anp200925059 1

Premier Schoof ziet volstrekt onacceptabel, schaamteloos geweld

anp210925031 1

Trump eist dat justitieminister zijn politieke vijanden vervolgt

Loading