Wie is Els rechts

Els Rechts is een 26-jarige vrouw uit Zoetermeer die bekend staat als een uitgesproken christelijke en extreem-rechts-georiënteerde activist. Ze is een groot fan van Geert Wilders en de ideeën van de PVV. Eerst was ze een volgeling van Thierry Baudet, maar de laatste jaren is ze een trouw aanhanger van Wilders

Achtergrond en Overtuigingen

Els groeide op in een streng christelijk milieu en kwam tijdens een project op haar mbo-opleiding in contact met Geert Wilders en de PVV. Op haar website presenteert ze zichzelf als "een uitgesproken christelijke en rechtsgeoriënteerde stem die opkomt voor de Nederlandse waarden, veiligheid en tradities". Ze beschrijft zichzelf als geen carrièrepolitica, maar "een vrouw van het volk" die gelooft in "eerlijkheid, eenvoud en gezond verstand".

Ze is tegen wat ze noemt de "woke-agenda", "doorgeslagen klimaatpaniek" en "buigen voor Brussel".

Demonstratie September 2025

Els organiseerde op 20 september 2025 een demonstratie op het Malieveld in Den Haag tegen massa-immigratie, het falende woonbeleid en wat zij ziet als gebrek aan transparantie vanuit de regering. Deze demonstratie liep echter uit op gewelddadige rellen, waarbij Els emotioneel reageerde en de schuld legde bij "een kleine groep" demonstranten. Dit leidde tot kritiek op sociale media, waar mensen haar verweten geen verantwoordelijkheid te nemen voor de escalatie. Het was namelijk geen kleine groep die de politie te lijf ging, het was de helft van de mensen die gekomen waren