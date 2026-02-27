Bodemonderzoeker Fugro ziet tekenen van herstel windmarkt

LEIDSCHENDAM (ANP) - Bodemonderzoeker Fugro ziet de eerste vroege tekenen van herstel van de offshore windmarkt, met name in Europa, nu overheden en de industrie samenwerken om de sector te ondersteunen. Het bedrijf meldde vrijdag bij de publicatie van de cijfers over 2025 "een uitdagend jaar" achter de rug te hebben. De onderneming kampte vorig jaar met verder afgezwakte marktomstandigheden bij de bouw van windparken op zee.

Ook had Fugro last van vertragingen in de opstart van olie- en gasprojecten in de tweede helft van het jaar. Het bedrijf uit Leidschendam besloot daarop in de kosten te snijden en nog eens 300 banen te schrappen, bovenop de eerder aangekondigde 750 ontslagen. Het kostenbesparingsprogramma, dat volgens Fugro bijna is afgerond, levert een jaarlijkse besparing op van 120 miljoen euro.

Fugro zag de jaaromzet met ruim 16 procent dalen tot 1,85 miljard euro. Onder de streep bleef een nettoverlies over van 20,5 miljoen euro, na een winst van 274 miljoen euro in 2024.

Verbetering van marge

De winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en afwaarderingen zakte tot bijna 268 miljoen euro, van bijna 484 miljoen euro in 2024. De winstmarge viel terug tot 14,5 procent, van 21,3 procent een jaar eerder. Voor dit jaar verwacht Fugro een verbetering van de marge, mede dankzij de kostenbesparingen. Het bedrijf waarschuwde wel dat het nog enige tijd duurt voordat het herstel in de offshore windmarkt zichtbaar wordt in de resultaten.

De orderportefeuille voor de komende 12 maanden bedraagt bijna 1,4 miljard euro, 5,7 procent minder dan eind 2024. Over 2025 keert Fugro een dividend uit van 0,15 euro per aandeel. Dat is flink minder dan de 0,75 euro per aandeel over 2024.