Vegetariërs lopen tot een derde minder risico op vijf soorten kanker

Wetenschap
door Peter Janssen
vrijdag, 27 februari 2026 om 8:35
Vegetariërs hebben tot 31% minder kans op vijf kankersoorten, blijkt uit het grootste onderzoek ooit onder 1,8 miljoen mensen door de Universiteit van Oxford.
Wie geen vlees eet, verkleint de kans op vijf soorten kanker met soms bijna een derde. Dat is de opvallende conclusie van het grootste onderzoek ooit naar voedingspatronen en kankerrisico, vandaag gepubliceerd in het British Journal of Cancer.

Het grootste onderzoek in zijn soort

Een team van Oxford Population Health combineerde data uit eerder onderzoek onder 1,8 miljoen mensen, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De deelnemers werden gedurende twintig jaar gevolgd en vulden voedingsvragenlijsten in om hun eetpatroon in kaart te brengen. Het is de eerste studie die systematisch kwantificeert hoe je dieetpatroon het risico op 17 verschillende kankersoorten beïnvloedt.

De vijf kankersoorten

Vergeleken met vleeseters hebben vegetariërs een lager risico op vijf specifieke kankersoorten:
  • Multipel myeloom (bloedkanker): –31%
  • Nierkanker: –28%
  • Alvleesklierkanker: –21%
  • Prostaatkanker: –12%
  • Borstkanker: –9%
Samen zijn deze kankersoorten in Groot-Brittannië goed voor 143.000 nieuwe diagnoses en 41.800 sterfgevallen per jaar.

Het vlees zelf als boosdoener

Tim Key, emeritus hoogleraar epidemiologie aan Oxford en medeauteur, wijst erop dat het verlaagde risico waarschijnlijk niet simpelweg komt doordat vegetariërs over het algemeen gezonder leven. "Het vlees zelf is waarschijnlijk het probleem," aldus Key. Chemische veranderingen bij het bereiden van vlees en de toevoeging van nitraten aan bewerkt vlees kunnen het DNA in cellen beschadigen, wat kanker kan veroorzaken.
Wat de cijfers zeggen

Onderzoekers van de Universiteit van Oxford analyseerden gegevens van 1,8 miljoen mensen gedurende twee decennia. Vegetariërs bleken een significant lager risico te lopen op vijf kankersoorten: alvleesklierkanker (–21%), borstkanker (–9%), prostaatkanker (–12%), nierkanker (–28%) en multipel myeloom (–31%). Maar vegetariërs hadden bijna twee keer zoveel kans op slokdarmkanker, en veganisten liepen een hoger risico op darmkanker.

Niet alleen maar goed nieuws

Toch is het beeld genuanceerd. Vegetariërs bleken bijna twee keer zoveel kans te hebben op de meest voorkomende vorm van slokdarmkanker. Veganisten liepen juist een hoger risico op darmkanker, vermoedelijk door een te lage inname van calcium en vitamine B12. Hoofdonderzoeker Aurora Pérez-Cornago benadrukt dat aanvullend onderzoek nodig is om de exacte mechanismen te begrijpen.

Wat betekent dit voor ons bord?

De boodschap is helder maar niet zwart-wit. Minder vlees eten – en vooral bewerkt vlees vermijden – kan het risico op meerdere kankersoorten verlagen. Maar wie volledig dierlijke producten schrapt, moet waakzaam blijven voor tekorten aan essentiële voedingsstoffen. Een bewuste keuze aan tafel is geen garantie, maar wel een stap in de goede richting.

