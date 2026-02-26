ECONOMIE
De 10 domste wachtwoorden van Nederland

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
donderdag, 26 februari 2026 om 15:55
255038591_m
De meeste Nederlanders weten inmiddels dat je wachtwoord belangrijk is, maar in de praktijk verdedigen we ons digitale leven met “123456”, “welkom01” of gewoon “voetbal”. Uit recente wachtwoordlijsten blijkt dat combinaties als “admin”, “qwerty123” en “123456” hardnekkig bovenaan blijven staan, zowel wereldwijd als in Nederland. Dat zijn codes die in minder dan een seconde te kraken zijn. Toch gebruiken mensen ze massaal voor mail, webshops en zelfs werkaccounts.
  1. 123456 (De absolute koning van de domheid)
  2. 123456789 (Voor wie denkt dat die extra cijfers helpen)
  3. qwerty (Lekker makkelijk op het toetsenbord)
  4. password (Of ‘wachtwoord’ voor de patriotten onder ons)
  5. 111111
  6. welkom01 (De favoriet van luie IT-afdelingen)
  7. 000000
  8. 12345
  9. admin
  10. voetbal (Of 'feyenoord', 'ajax', 'psv' — je clubliefde kost je je privacy)
Waarom blijven we zo hardleers? Omdat gemak het wint van gezond verstand. We moeten tientallen logins onthouden, dus grijpen we naar patronen op het toetsenbord, simpele cijferreeksen of onze favoriete clubnaam. Cybercriminelen weten dat en zetten geautomatiseerde bots in die miljoenen van dit soort standaardcombinaties per seconde uitproberen. Je hoeft dus geen ‘interessant doelwit’ te zijn; je komt vanzelf aan de beurt.
Volgens onderzoeken naar de meest gebruikte wachtwoorden kan een groot deel van die codes binnen een seconde tot enkele minuten worden geraden. Het Nederlandse adviesorgaan NCSC benadrukt daarom al jaren hetzelfde recept: lange, unieke wachtwoorden of liever nog wachtzinnen, en nooit hetzelfde wachtwoord hergebruiken. Een zin als “MijnHondRentElkeZondagDoorHetPark!” is voor jou goed te onthouden, maar voor een computer duizend keer zwaarder te kraken dan “Welkom01”.
Wie geen zin heeft om al die varianten bij te houden, kan het denkwerk uitbesteden aan een wachtwoordmanager die lange, willekeurige wachtwoorden genereert en opslaat. Zeker nu steeds meer diensten persoonsgegevens, betaalgegevens en zelfs medische data opslaan, is het volhouden van “qwerty123” niet alleen dom, maar ook maatschappelijk risicovol. Onze digitale veiligheid hangt aan een paar toetsen – het is tijd om daar iets creatievers van te maken.

