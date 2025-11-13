Politico: Huis stemt volgende week over vrijgave Epstein-dossier

WASHINGTON (ANP) - De Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, is van plan volgende week een stemming in te lassen over een maatregel die volledige openbaarmaking van dossiers van het ministerie van Justitie met betrekking tot de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein verplicht stelt. Dat meldt nieuwssite Politico.

Johnson kondigde deze plannen aan slechts enkele uren nadat de pas beëdigde afgevaardigde Adelita Grijalva, een Democraat uit Arizona, een verzoekschrift had ingediend dat een stemming over de Epstein-maatregel verplicht stelde. De Democraten hopen dat het dossier informatie bevat die schadelijk is voor de Republikeinse president Donald Trump.