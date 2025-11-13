ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politico: Huis stemt volgende week over vrijgave Epstein-dossier

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 2:24
anp131125009 1
WASHINGTON (ANP) - De Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, is van plan volgende week een stemming in te lassen over een maatregel die volledige openbaarmaking van dossiers van het ministerie van Justitie met betrekking tot de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein verplicht stelt. Dat meldt nieuwssite Politico.
Johnson kondigde deze plannen aan slechts enkele uren nadat de pas beëdigde afgevaardigde Adelita Grijalva, een Democraat uit Arizona, een verzoekschrift had ingediend dat een stemming over de Epstein-maatregel verplicht stelde. De Democraten hopen dat het dossier informatie bevat die schadelijk is voor de Republikeinse president Donald Trump.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474018284

Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Epstein: Trump wist alles en bracht veel tijd door met een van mijn meisjes

ANP-465676548

Moeite met gesprekken in rumoerige ruimtes? Dat zegt misschien iets over je IQ

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

https3A2F2Fcdn.pijper.io2F20252F112F8D68hhcr7j5Bqv1762865965

Cryptocharlatan en partner vermoord en in stukken gehakt in Dubai

16272266217_16279521ea_b

Nepgezagvoerder vloog maandenlang passagiers boven Europa

Loading