Boeing daalt op Wall Street na aandelenuitgifte

NEW YORK (ANP) - Boeing ging maandag omlaag op de aandelenbeurzen in New York. De vliegtuigfabrikant, die kampt met een wekenlange staking en productieproblemen, liet weten bijna 19 miljard dollar te willen ophalen met de verkoop van nieuwe aandelen. Met de versterking van de kapitaalpositie hoopt Boeing te voorkomen dat zijn kredietwaardigheid wordt verlaagd naar junkstatus. Een junkstatus betekent dat geld lenen aan Boeing als risicovol wordt gezien, wat geld lenen duurder maakt voor het bedrijf. Het aandeel daalde 1,8 procent.

De algehele stemming op Wall Street was positief, door de afnemende zorgen over een verdere escalatie van het conflict tussen Israël en Iran. Israël voerde zaterdag luchtaanvallen uit op militaire doelen in Iran. De energie-infrastructuur van het land werd daarbij echter ontzien.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 42.396 punten, na de verliesbeurt van 0,6 procent op vrijdag. De bredere S&P 500-index won 0,6 procent op 5838 punten. De Nasdaq klom 0,6 procent tot 18.634 punten. Vrijdag sloot de techgraadmeter al op een nieuw recordniveau, mede dankzij de aanhoudende opmars van Tesla. De beurzen in New York openen en sluiten deze week een uur eerder dan normaal door het ingaan van de wintertijd in Europa. Volgend weekend gaat ook in de VS de wintertijd in.

Olieprijzen

De olieprijzen gingen flink omlaag door de afnemende zorgen over een verstoring van de olieproductie in Iran. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,7 procent minder op 68,44 dollar. Brentolie zakte 4,4 procent in prijs tot 72,71 dollar per vat. De grote Amerikaanse olieproducenten ExxonMobil, Occidental Petroleum en Chevron zakten daardoor tot 1,7 procent.

McDonald's won 2,3 procent. Het fastfoodconcern sluit uit dat het rundvlees in de Quarter Pounder-burgers de oorzaak zou zijn van de E. coli-uitbraak in tien westelijke Amerikaanse staten. Door die uitbraak overleed minstens een persoon en werden bijna 75 mensen ziek. De keten stelt dat de Quarter Pounder naar verwachting deze week weer in alle restaurants beschikbaar zal zijn. Vorige week zei McDonald's dat de uitbraak veroorzaakt zou zijn door besmette uien die door een leverancier waren geleverd.

Manchester United

Manchester United won 0,8 procent. De in New York genoteerde Engelse voetbalclub liet weten trainer Erik ten Hag per direct te ontslaan. De Nederlander was twee jaar de manager van de club.

De euro was 1,0794 dollar waard, tegen 1,0814 dollar op vrijdag.