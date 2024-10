Mogelijk gridstraf Verstappen in Grote Prijs van Brazilië

MEXICO-STAD (ANP) - Het Formule 1-team van Red Bull overweegt Max Verstappen een nieuwe motor te geven voor de Grote Prijs van Brazilië, komend weekeinde. Het zou betekenen dat hij dan een gridstraf krijgt en minstens vijf posities naar achteren gaat in de startopstelling. "Dat is in Brazilië nog niet zo erg, omdat je op dat circuit redelijk makkelijk kunt inhalen", zei topadviseur Helmut Marko op motorsport.com.

Verstappen had afgelopen weekeinde bij de Grote Prijs van Mexico motorische problemen op de trainingsdag, waarop Red Bull een al gebruikte motor uit de voorraad haalde om een gridstraf te voorkomen. Die 'oude' motor hield het vol in de race, die Verstappen als zesde beëindigde. Hij kreeg tijdens de wedstrijd twee keer een tijdstraf van tien seconden voor agressief rijgedrag.

De Nederlander klaagde na afloop niet zozeer over die straffen, maar wel over het gebrek aan snelheid van zijn Red Bull. Marko bevestigde dat. "Het was zorgelijk dat we zoveel snelheid misten. We konden Ferrari en McLaren niet bijhouden", zei Marko. "Er moet iets gebeuren, dat is duidelijk. We zullen een nieuwe motor moeten inzetten. De motor die er nu inzat was niet bedoeld voor de race. Met een oude motor nemen de prestaties ook af."

Lando Norris (McLaren) werd tweede in Mexico en liep in het kampioenschap 10 punten in op Verstappen, die met nog vier races te gaan nog een voorsprong heeft van 47 punten op Norris.