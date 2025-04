Boeing heeft stappen gezet om fouten te voorkomen, zegt topman

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Boeing heeft ingrijpende veranderingen doorgevoerd om het aantal defecten en problemen in de productielijn te verminderen. Dat verklaarde Kelly Ortberg, de topman van de geplaagde Amerikaanse vliegtuigbouwer, woensdag tegen een senaatscommissie in Washington. Hij beantwoordde vragen van Amerikaanse senatoren over de stappen die het concern heeft gezet om veiligheids- en kwaliteitsproblemen aan te pakken.

Ortberg was gevraagd te getuigen na een reeks incidenten met zijn toestellen. Zo moest in januari vorig jaar een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines een noodlanding maken door het verlies van een deurpaneel tijdens de vlucht. Later werden meer gebreken in vliegtuigen gevonden.

Volgens Ortberg heeft het concern de inspecties in zijn fabrieken en bij een belangrijke toeleverancier opgevoerd. Daarbij hebben nu minder werknemers de bevoegdheid om bepaalde onderdelen te verwijderen, zei hij. Dat moet voorkomen dat onderdelen verkeerd bevestigd worden.