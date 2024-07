Boeing hoger op terughoudend Wall Street

NEW YORK (ANP) - De toonaangevende Amerikaanse beursgraadmeters lieten maandag geen grote koersuitslagen zien. Beleggers namen een afwachtende houding aan in aanloop naar het nieuwe cijferseizoen later deze week. Ook kijkt de markt uit naar een belangrijk inflatiecijfer, dat voor donderdag op het programma staat.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 39.344,79 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,1 procent op 5572,85 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,3 procent vooruit tot 18.403,74 punten. Daarmee bereikten de S&P 500-index en de Nasdaq nieuwe recordniveaus.

Aandelen Boeing sloten, ondanks een nieuw incident met een vliegtuig, 0,6 procent hoger. Een Boeing-vliegtuig van United Airlines verloor maandag tijdens het opstijgen opnieuw een wiel. Niemand raakte gewond tijdens de vlucht met een Boeing 757-200 die om 07.16 uur lokale tijd opsteeg vanuit Los Angeles en om 10.10 uur landde op Denver International Airport.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer gaf maandag ook toe de voorwaarden te hebben geschonden van de schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie rond twee dodelijke crashes met de geplaagde 737 MAX-toestellen. Boeing trof in 2021 al een schikking met justitie, maar kon door het niet naleven van de voorwaarden alsnog strafrechtelijk vervolgd worden voor de twee fatale ongelukken uit 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen.