Karremans wil Lelystad Airport openen in oktober 2027

DEN HAAG (ANP) - Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat Lelystad Airport in oktober 2027 opengaat voor burgerluchtvaart. Het vliegveld heeft nog geen natuurvergunning, maar de VVD-minister werkt "parallel" aan de andere zaken die nog moeten worden geregeld voordat vakantievluchten vanuit Flevoland kunnen beginnen.

Behalve de natuurvergunning is het nog nodig om luchtvaartregels aan te passen en "operationele voorbereidingen" te treffen, schrijven Karremans en staatssecretaris Derk Boswijk (Defensie, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer. De passagiersterminal is bijvoorbeeld nog niet helemaal klaar voor gebruik, en personeel moet nog worden geworven en getraind.

Of Lelystad een natuurvergunning krijgt, hangt af van stikstofmaatregelen waar het kabinet nog mee moet komen. Het is "buitengewoon complex" om zo'n vergunning voor luchtvaart te krijgen, aldus Karremans. Hij verwijst naar een uitspraak van donderdag waarin de rechter bepaalde dat landbouwminister Jaimi van Essen (D66) binnen acht weken moet besluiten of hij optreedt tegen Lelystad Airport.

Geen kostbare tijd verloren

"Zodra de natuurvergunning er is, kunnen reizigers direct instappen", zegt Karremans in een persbericht. "We bereiden alles voor, zodat geen kostbare tijd verloren gaat." Als de natuurvergunning niet voor oktober 2027 rond is, kan het grondpersoneel ook op Schiphol worden ingezet, zegt een van zijn woordvoerders.

De coalitie wil jaarlijks 10.000 vluchten van en naar Lelystad mogelijk maken. Daarnaast moet de Luchtmacht het vliegveld gaan gebruiken voor 2300 vluchten per jaar. De defensievluchten zullen in de loop van ongeveer tien jaar tot dat aantal groeien, verwacht het kabinet.

Uitstoot lager

In het coalitieakkoord staat ook dat de CO2-uitstoot van Lelystad Airport en Schiphol samen in 2030 lager moet zijn dan die van Schiphol in 2024. Hoe die afspraak moet worden vastgelegd, onderzoekt het kabinet nog.

Zodra het stikstofbeleid van het kabinet duidelijk is, zijn nog twee à drie maanden nodig om een natuurvergunning voor Lelystad Airport af te ronden, schatte een ambtenaar eind vorige maand in een gesprek met Tweede Kamerleden. Daarna volgt naar verwachting een rechtszaak die een jaar kan duren.