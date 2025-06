Boeing wacht forse koersval na crash vliegtuig Air India

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing lijkt donderdag op de beurzen in New York fors lager te gaan openen na de crash van een vliegtuig van Air India. Volgens monitor Flightradar gaat het om een Boeing 787-8 Dreamliner van Air India die is neergestort bij het vliegveld van de Indiase stad Ahmedabad.

Volgens de openingsindicatoren gaat het aandeel Boeing meer dan 8 procent onderuit bij de opening van de handel op Wall Street. Het toestel zou onderweg zijn geweest naar de Britse hoofdstad Londen en had volgens het Indiase persbureau ANI 242 mensen aan boord.