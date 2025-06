Cyberbeveiligers zien meer digitale aanvallen richting NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Verschillende cybersecuritybedrijven zien het aantal digitale aanvallen oplopen in aanloop naar de NAVO-top eind deze maand. "De ogen zijn op Nederland gericht", zegt directeur Dave Maasland van cyberbeveiliger ESET.

ESET zag in mei een verdubbeling van de digitale inbraakpogingen op systemen via internet en tot 75 procent meer phishingaanvallen ten opzichte van een maand eerder, vooral gericht op Microsoft- en Facebook-accounts. Bij een aanval via internet gaat het bijvoorbeeld om thuiswerksystemen waarvan hackers proberen de wachtwoorden te raden.

"We zien nu vooral pogingen om binnen te komen", legt Maasland uit. "Alsof er honderd inbrekers tegelijk door de straat lopen en aan iedere deur voelen of die openstaat." Dat is soms met het doel om te spioneren of saboteren, maar de pogingen lijken vooralsnog vrij opportunistisch, volgens de ESET-directeur.