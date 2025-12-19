Boeing wil vrijstelling van uitstootregel voor vrachttoestel

CHICAGO (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gevraagd zijn 777-vrachtvliegtuig tijdelijk vrij te stellen van een uitstootregel die eind 2027 ingaat. Daarbij verwijst Boeing naar een wereldwijd tekort aan dit soort brede vrachttoestellen.

De vliegtuigfabrikant wil goedkeuring om vanaf 2028 35 777-toestellen te produceren. De motoren van het vliegtuig voldoen niet aan de strengere norm die de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties heeft vastgesteld. Boeing werkt aan een nieuw model dat hier naar verwachting wel aan voldoet, maar dat is nog niet klaar voor 2028.

Boeing wil dat de FAA het verzoek voor 1 mei goedkeurt. Er is veel vraag naar deze zogenoemde widebody-vliegtuigen vanwege de opmars van onlinewinkelen en om de verstoringen in het zeevervoer op te vangen. "De wereldwijde luchtvrachtindustrie kampt nog steeds met een capaciteitsgebrek in widebody-vrachtvliegtuigen, wat directe en indirecte kosten voor consumenten verhoogt", stelt Boeing in de aanvraag.