ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Boeing wil vrijstelling van uitstootregel voor vrachttoestel

Economie
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 22:50
anp191225231 1
CHICAGO (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gevraagd zijn 777-vrachtvliegtuig tijdelijk vrij te stellen van een uitstootregel die eind 2027 ingaat. Daarbij verwijst Boeing naar een wereldwijd tekort aan dit soort brede vrachttoestellen.
De vliegtuigfabrikant wil goedkeuring om vanaf 2028 35 777-toestellen te produceren. De motoren van het vliegtuig voldoen niet aan de strengere norm die de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties heeft vastgesteld. Boeing werkt aan een nieuw model dat hier naar verwachting wel aan voldoet, maar dat is nog niet klaar voor 2028.
Boeing wil dat de FAA het verzoek voor 1 mei goedkeurt. Er is veel vraag naar deze zogenoemde widebody-vliegtuigen vanwege de opmars van onlinewinkelen en om de verstoringen in het zeevervoer op te vangen. "De wereldwijde luchtvrachtindustrie kampt nog steeds met een capaciteitsgebrek in widebody-vrachtvliegtuigen, wat directe en indirecte kosten voor consumenten verhoogt", stelt Boeing in de aanvraag.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2387639367

9 rare symptomen die je volgens cardiologen nooit mag negeren

Scherm­afbeelding 2025-12-19 om 05.39.20

Femke Wiersma en Caroline van der Plas bijten eindelijk in de stront

AA1SqFiN

Als je schreeuwt in een ruzie, is er méér aan de hand

54076672_l

Droomhuis in de zon? Zo kan je pensioen tegenvallen na emigratie

75583197_m

Moet je echt elke dag schone sokken aan?

weeronline begin van meteorologische lente wordt wat winters1677648039

Van zachte temperaturen naar winterse kou: dit staat ons in de kerstvakantie te wachten

Loading